نتنياهو عشية لقاء ترامب: سنغير الشرق الأوسط “بالقوة”

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الاحد ، قبيل مغادرته إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العمل المشترك بينهما سيساهم في “تغيير الشرق الأوسط، وتوسيع دائرة السلام عبر القوة” وفق تعبيره.

وأوضح نتنياهو أن التعاون بين إسرائيل وإدارة ترامب سيؤدي إلى “تغيير الشرق الأوسط، وتوسيع دائرة السلام، وتحقيق الازدهار عبر القوة” بحسب قوله.

واعتبر أن اللقاء مع ترامب يحمل أهمية خاصة كونه الاجتماع الأول لترامب بزعيم أجنبي، منذ تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية وعودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي في ولاية ثانية.

وتابع نتنياهو أن القرارات التي اتخذها خلال الحرب “غيّرت الشرق الأوسط”، وأضاف أنه “من خلال العمل المشترك مع ترامب، يمكننا تغييره بشكل أكبر للأفضل، وتوسيع دائرة السلام، وتحقيق حقبة غير مسبوقة من الازدهار والسلام عبر القوة” بحسب تعبيره.

ويلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي بعد غد الثلاثاء في واشنطن.

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