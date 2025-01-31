وزير مالية إقليم كوردستان بشأن الاجتماع مع الحكومة الاتحادية: جرى بجو إيجابي للغاية

أبدى وزير مالية إقليم كوردستان نبرة تفاؤلية بعد اجتماعه مع مسؤولين عراقيين في بغداد يوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025) لمناقشة تعديلات الموازنة ودفع رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث تسعى أربيل إلى تأمين حصتها من الأموال الفيدرالية.



وقال وزير المالية آوات شيخ جناب عقب الاجتماع لمجموعة من وسائل الاعلام، بينها شبكة رووداو الاعلامية: “تحدثنا عن قوائم الموظفين والمتقاعدين، وعمل الجانبان كفريق واحد في جو إيجابي للغاية، وآمل أن ينتهوا بحلول يوم غد حتى يتم إرسال الرواتب يوم الأحد”.

لكن كاروان يارويس، النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، حذّر من عدم وجود اتفاق نهائي حتى الآن.

وقال لشبكة رووداو الاعلامية: “هذا ليس الاجتماع الأول ولن يكون الأخير”، مضيفاً: “لم يتوصلا إلى اتفاق ملموس حتى الآن”.

ويضم وفد حكومة إقليم كوردستان الزائر لبغداد وزير المالية ورئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح ومسؤولين كبار آخرين يبلغ مجموعهم نحو 20 مسؤولاً.

وعلمت رووداو أن الاجتماع ضم أيضاً وزير المالية العراقي طيف سامي، وعقد في منزل وزير الخارجية في بغداد فؤاد حسين.

تعمل حكومة إقليم كوردستان على إعادة توجيه الأموال من حصتها في الموازنة الاتحادية لمعالجة العجز في الرواتب الذي استمر طوال العام الماضي.

بدوره، قال النائب الكوردي سوران عمر لشبكة رووداو الاعلامية: “إذا توصلت الوزارتان إلى اتفاق، فسوف يحصل (مشروع القانون) بسهولة على أصوات في البرلمان”.

عقدت أربيل وبغداد عدة اجتماعات لمناقشة تعديلات قانون الميزانية الاتحادية لعام 2025 الذي تمت الموافقة عليه سابقاً ومعالجة العقبات التي تحول دون دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان.

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