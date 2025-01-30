الداخلية الاتحادية تشيد بتعاون نظيرتها بإقليم كوردستان في الجانبين الأمني والأستخباراتي

خلال اجتماع وزيري الداخلية في الحكومتين الاتحادية والإقليم في بغداد

اجتمع وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر احمد ، في العاصمة العراقية بغداد ، مع نظيره الاتحادي عبدالامير الشمري.

وتم خلال اللقاء الذي جرى ، امس الأربعاء ، وحضره رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد ، رئيس جهاز الآسايش العام في الاقليم ، ووكلاء وزارة الداخلية الإتحادية، بحث الأوضاع الأمنية العامة في اقليم كوردستان والعراق والمنطفة.

كما بحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون والعلاقات بين الوزارتين، للحفاظ على الأمن ومواجهة التحديات ومكافحة الجريمة بجميع انواعها وتعزيز السلم المجتمعي ، بالإضافة لمناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة بما يتعلق بالعمل الأمني والخدمي المشترك.

وعبر وزير الداخلية الإتحادي عبدالأمير الشمري عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، لتعاونها ودعمها المستمر لوزارة الداخلية الإتحادي في الجانبين الأمني والإستخباراتي.

وفي ختام الإجتماع، اشاد الجانبان بجهود و دور ممثلية حكومة اقليم كوردستان، في تذليل العقبات التي تواجه التعاون المشترك ومتابعة الملفات بين بغداد واربيل.

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