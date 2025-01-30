جرائم داعش.. جمع عينات من ذوي ضحايا المقابر الجماعية في أربيل

اعلن الفريق الوطني المختص، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، بجمع معلومات وعينات دم من ذوي ضحايا محافظة أربيل الذين اختطفتهم عصابات داعش الإرهابية.

وقال بيان، أن “مكان الحملة الوطنية لجمع عينات الدم ستكون في معهد الطب العدلي في أربيل للفترة من 2-3/ 2 / 2025 من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية ظهراً”.

وناشد البيان، المعنيين من ذوي المفقودين جلب البطاقة الموحدة أو هوية الأحوال حصراً.

ويذكر ان الفريق الوطني مكون من دائرة الطب العدلي ومؤسسة الشهداء/ دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين بالتنسيق مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ICMP.

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