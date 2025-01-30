طقس العراق.. أسبوع “جاف” ثم “مفاجأة عنيفة” قد تصل للسيول

يعيش العراق أسبوعا “جافًا”، حيث تغيب المؤشرات عن حالة جوية مطرية قريبة بحسبما تؤكد خرائط الطقس، لكن توقعات “قابلة للتغيير”، تشير الى حالة مطرية شديدة قد تتسبب بسيول شرق العراق نهاية الأسبوع الأول من شهر شباط.

وبحسب بيانات الطقس، فإن استقرارا كاملا يسيطر على أجواء العراق مع غياب الامطار تماما من اليوم وخلال الأسبوع القادم وحتى نهايته على الأقل.

ويشير المختصون ان المرتفعات الجوية خلقت حصنا شديدا ضد المنخفضات القادمة من البحر الأبيض المتوسط وتركيا ويمنع دخولها أجواء العراق، مشيرا الى ان هناك نمطا بطيئا بزيادة سيطرة المرتفعات الجوية وانخفاض وتيرة العواصف والمنخفضات الشتوية.

كما يؤكدون انه حتى حتى الان هناك امكانية لاحداث جوية شديدة شتاءً وخلال موسم المطر، لكن وتيرة التتابع للمنخفضات المطرية عموما انخفضت مقارنة بالسنوات السابقة.

وتؤشر البيانات التراكمية للامطار، الى هطول غزير متوقع في اغلب مدن العراق مع انتهاء الأسبوع الأول من شهر شباط المقبل أي خلال حوالي 8 أيام من الان، وذلك بفعل منخفض جوي ماطر فوق بلاد الشام ومن المرجح ان تتعرض مدن شمال شرق العراق لسيول نتيجة تركز الحالة الممطرة بغزارة هناك، اما المناطق الوسطى والجنوبية فمن المتوقع ان تشهد امطارا متوسطة الشدة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية