“ديب سيك”.. تهديد لـ”تشات جي بي تي” أم نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي؟

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هل يجب استبدال “تشات جي بي تي” بالتطبيق الصيني؟

يستمر “ديب سيك DeepSeek” في جذب الانتباه بسرعة، حيث أحدث ضجة كبيرة في عالم الذكاء الاصطناعي بفضل أدائه المتميز وتفوقه على منافسيه مثل “تشات جي بي تي” و “Gemini” في اختبارات معقدة.

فما هو “ديب سيك” ولماذا أصبح حديث الجميع في الآونة الأخيرة؟

ببساطة، DeepSeek هو روبوت محادثة ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويشبه إلى حد كبير “تشات جي بي تي” من “OpenAI” أو “Gemini” من “غوغل”، بحسب تقرير نشره موقع “androidauthority” واطلعت عليه “العربية Business”.

ومع ذلك، يتميز تطبيق ديب سيك DeepSeek بعدة خصائص فريدة، فهو مجاني للاستخدام دون قيود ولا يتطلب اشتراكًا شهريًا للاستفادة من أفضل مميزاته.

بالإضافة إلى ذلك، فهو مفتوح المصدر، مما يسمح للمطورين بتنزيله وتشغيله محليًا.

إنجازات “ديب سيك DeepSeek”

حقق DeepSeek-V3 نتائج متفوقة في عدة مجالات مقارنة بنماذج مثل GPT-4 من “OpenAI” وClaude-3.5 من “أنثروبيك”، متفوقًا بشكل خاص في مجالات الرياضيات و الترميز و اللغة الصينية.

كما يعتبر DeepSeek-R1 النموذج الأحدث في “ديب سيك DeepSeek” الأكثر تطورًا، حيث ظهر لأول مرة في 20 يناير 2025 ليكون قادرًا على التفكير بطريقة شبيهة بالبشر، وهو ما يعد سابقة في عالم الذكاء الاصطناعي.

هل يجب التحول إلى استخدام DeepSeek؟

رغم تفوق DeepSeek من الناحية الفنية في بعض المجالات، إلا أن هناك بعض القيود التي قد تجعل البعض يتردد في التبديل.

على الرغم من سرعة وفعالية النموذج في الرد على الأسئلة العامة، إلا أنه لا يزال يعاني من مشكلة الهلوسة، حيث يختلق معلومات غير صحيحة عندما يتعلق الأمر بمواضيع غير مألوفة.

كما أن DeepSeek-R1، النموذج الأكثر تطورًا، لا يقدم حلاً جذريًا في كل الاستخدامات اليومية، ولا يزال يعتمد بشكل كبير على المهام المعقدة مثل البرمجة وحل المسائل الرياضية.

بالمقابل، أنظمة مثل “تشات جي بي تي” و “Gemini” تقدم ميزات إضافية مثل الدردشة الصوتية والرؤية الحاسوبية، والتي يفتقر إليها DeepSeek حاليًا.

الخصوصية والرقابة

أحد الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار عند التفكير في استخدام DeepSeek هو الخصوصية.

بما أن “ديب سيك DeepSeek” شركة صينية، فإن هناك قلقًا بشأن البيانات والرقابة.

بينما توفر “OpenAI” خيارات لإدارة خصوصية البيانات، مثل إيقاف استخدام المحادثات في تدريب النماذج المستقبلية، فإن هذه الخيارات غير متاحة بنفس الشكل في DeepSeek.

علاوة على ذلك، قد تواجه المستخدمين في DeepSeek نوعًا من الرقابة على المحتوى المتعلق بمواضيع حساسة بالنسبة للصين، مما قد يؤثر على دقة وموضوعية الردود في بعض الأحيان.

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