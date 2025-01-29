أمريكا تجدد التزامها بدعم إقليم كوردستان

نيجيرفان بارزاني استقبل القائم بأعمال سفارتها في العراق

استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، السفير دانيال روبنستين، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد، والوضع في إقليم كوردستان، ونتائج الانتخابات البرلمانية، وجهود تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان، وتوحيد قوات البيشمركة وعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة، والتطورات في سوريا والأوضاع في المنطقة.

وأكد سعادة السفير روبنستين على التزام أمريكا بمواصلة مساعدة ودعم العراق وإقليم كوردستان، ومن جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره لمساعدة ودعم أمريكا للعراق وإقليم كوردستان، لا سيما في مواجهة الإرهاب.

واتفق الجانبان على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على إقرار سلام راسخ فيها، وتبادلا الآراء ووجهات النظر بخصوص أحوال الإيزديين في سنجار وأحوال المسيحيين ومكونات سهل نينوى.

وتم في الاجتماع الذي حضره القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، تسليط الضوء على مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.

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