كوردستان تعتمد نظاماً رقمياً جديداً للترخيص السنوي للسيارات

أعلن هيمن ميراني، المدير العام لديوان وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، عن تطبيق نظام رقمي جديد للترخيص السنوي للسيارات، يهدف إلى تعزيز حماية حقوق المالكين ومنع التزوير.

وأوضح ميراني خلال مؤتمر صحفي حضرته كوردستان24 أن النظام الجديد سيتم تطبيقه أولاً في محافظة دهوك، ثم في أربيل والسليمانية وحلبجة، قبل تعميمه على الإدارات المستقلة الأخرى في الإقليم.

وأشار إلى أن الترخيص السنوي أكثر أهمية من رخصة القيادة لأنه مرتبط بملكية السيارة، محذراً من أن عدم وجود حماية كافية قد يعرّض المالكين لاحتيال خطير. وأضاف: “هذا النظام الرقمي الجديد يجعل من المستحيل تزوير الترخيص السنوي بأي شكل من الأشكال.

وأكد أن النظام سيعتمد على بصمات اليد ومسح قزحية العين لضمان أمان البيانات، كما سيتمكن المواطنون من إكمال بعض خطوات تجديد الترخيص من منازلهم عبر التطبيقات، مما يقلل من إهدار الوقت ويجعل العملية أكثر سهولة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية