العراق تسلّم لحد الآن 11.529 شخصاً من أسر داعش من مخيم الهول

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عن تسلّم العراق 11.529 شخصاً من أسر داعش من مخيم الهول السوري، لحد الآن.



يذكر أن مخيم الهول الواقع شمال شرقي سوريا هو من أكبر المخيمات في البلد، وارتبط بإيواء أفراد من تنظيم داعش وأسرهم.

النسبة الأكبر من سكان المخيم هم عراقيون فروا من نينوى والأنبار خلال الحرب ضد التنظيم الإرهابي في 2017.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس لشبكة رووداو الاعلامية، إن العراق تسلّم لحد الآن من قوات سوريا الديمقراطية “قسد” 11.529 شخصاً من أسر داعش من مخيم الهول السوري، حيث تم ادخالهم في مركز الجدعة لإعادة تأهيلهم، قبل دمجهم بمناطقهم الأصلية مجدداً.

وأوضح أن عدد الذين خرجوا من مركز الجدعة التأهيلي الى مناطقهم لحد الآن يبلغ 9.033 شخصاً، فيما يبلغ عدد الموجودين في الجدعة الآن 2.461 شخصاً.

يعود تاريخ المخيم إلى عام 1991 لإيواء اللاجئين العراقيين الفارين من حرب الخليج الثانية، وكانت تديره السلطات السورية بطلب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وفي العام 2003 أعيد فتح المخيم الممتد على مساحة 2.9 كيلومتر مربع لاستقبال العراقيين المغادرين للبلاد عقب العملية العسكرية الأميركية في العراق.

وفي 2013 سقط المخيم بيد تنظيم داعش الذي طرد ساكنيه، قبل أن تستعيد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” السيطرة عليه في 2015 بدعم من طيران التحالف الدولي، ومازال المخيم تحت إدارتها إلى الآن.

ويسكن المخيم حالياً حوالي 30 ألف عراقي، فضلاً عن عائلات منتمين لتنظيم داعش وأطفالهم، حيث تم نقلهم إليه بعد معارك باغوز التي كانت آخر معاقل تنظيم داعش في سوريا، بحسب “وحدات حماية الشعب”.

يعيش عدد كبير من العراقيين في المخيمات السورية، وهم يتوزعون على مخيمات مبروكة والهول ونوروز.

وكان هؤلاء قد فروا إلى سوريا هرباً من الحرب التي شنتها قوات التحالف ضد مجموعات داعش في العراق عام 2017. وفي العام 2018 بلغ عدد هؤلاء اللاجئين العراقيين أكثر من 35 ألفاً، أغلبهم من العرب السنة والإيزيديين.

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