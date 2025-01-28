الهند تعرب عن رغبتها بتطوير العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان

أعرب السفير الجديد للهند في العراق سومين باكشي، عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان، أن نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، استقبل عصر اليوم سومين باكشي، السفير الجديد للهند في العراق، حيث هنأه بمناسبة تسلم مهامه وأعرب عن كامل دعمه لإنجاح مهمته، كما أكد على رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات مع الهند في جميع المجالات.

من جانبه، أعرب السفير الهند الجديد، إلى جانب إظهار سعادته بتولي منصبه وزيارته لإقليم كوردستان، عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع العراق وإقليم كردستان، كما أشار إلى أن بلاده تنظر بأهمية وعناية إلى هذه العلاقات، وفقاً للبيان.

وكان الوضع العام في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك محوراً آخر للقاء الذي حضره القنصل العام للهند في إقليم كوردستان ونائبه.

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