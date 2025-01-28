سعدي پیرە: الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني سيجتمعان قريباً لتوزيع المناصب وتشكيل الحكومة الجديدة

أكّد المتحدث باسم الاتحاد الوطني، سعدي پیرە، أنه من المقرر أن يعقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني اجتماعاً في وقتٍ قريب، بهدف توزيع المناصب تميهداً لإعلان تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة.

وقال پیرە في مؤتمرٍ صحفي اليوم الثلاثاء، “من المقرر أن يجتمع الوفدان التقنيان خلال الأيام المقبلة لإعداد مسودة التعاون المشترك بين الأحزاب السياسية، خاصةً بين الحزبين الرئيسين”.

وأضاف أن الهدف الآخر من الاجتماع، هو مناقشة توزيع المناصب وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب وعدم ترك أية قضايا معلقة.

ويعقد الوفدان الفنيان للحزبين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم غدٍ الأربعاء، اجتماعاً في أربيل.

يأتي هذا الاجتماع امتداداً للقاءاتٍ سابقة بهدف إعداد برنامج مشترك للسنوات الأربع المقبلة من الحكم في إقليم كوردستان.

وهذا الاجتماع هو الخامس بين وفدي الحزبين، لمناقشة وكتابة النقاط الإستراتيجية لجدول أعمال السنوات الأربع المقبلة لمجلس الوزراء العاشر لحكومة إقليم كوردستان.

ومن المتوقع أن يعد الطرفان خطة لتشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان.

والاسبوع الفائت، انعقد في مقرّ المكتب السياسي للاتحاد الوطني بأربيل الاجتماع الثالث والرابع بين وفدي الحزبين.

وسبق لهما أن اجتمعا للمرة الأولى في الـ 30 نوفمبر تشرين الثاني 2024 بالسليمانية، والتقيا ثانيةً في الـ 17 ديسمبر كانون الأول 2024 في مصيف صلاح الدين بأربيل.

وحصد الحزب الديمقراطي الكوردستاني 39 مقعداً مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان التي أجريت في الـ 20 أكتوبر تشرين الأول 2024.

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