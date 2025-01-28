وزارة كهرباء إقليم كوردستان تدعو المواطنين للاستفادة من الطاقة الشمسية وتعزز التسهيلات

أعلن المتحدث باسم وزارة كهرباء إقليم كوردستان، أوميد أحمد، يوم الأربعاء 28 يناير 2025، عن تشجيع المواطنين على الاستفادة من الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.

وأكد أن الوزارة توفر كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أحمد أن أي مواطن ينتج الكهرباء من الطاقة الشمسية ويربطها بشبكة الكهرباء الوطنية سيتم احتساب فائض الكهرباء من قبل الوزارة واستلامه منه.

وأضاف: لدينا حاليًا 25 ميغاواط من الكهرباء المنتجة بالطاقة الشمسية متصلة بشبكة الكهرباء الوطنية في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.

وأشار إلى أن “بعض المديريات بدأت باستخدام الطاقة الشمسية، لكنها غير مسجلة رسميًا لدى الوزارة”.

كما ذكر أن أي منزل يربط فائض كهرباء الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية سيحصل على خصم عند استخدام الكهرباء الوطنية، مع دفع الفرق في تكلفة الاستهلاك فقط.

وفي 18 مايو 2023، تم وضع حجر الأساس لأكبر محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة في إقليم كوردستان والعراق.

وفي إطار جهود الحكومة لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية، أظهرت إحصائيات وزارة التربية أن الكابينة التاسعة وفرت نظام الطاقة الشمسية لـ60 مدرسة، مع خطة لتوسيع النظام ليشمل 72 مدرسة أخرى.

تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية حكومة إقليم كوردستان لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل الضغط على الشبكة الوطنية، وتوفير حلول مستدامة لمواجهة تحديات الطاقة.

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