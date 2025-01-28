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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

إعدام ومؤبد لـ 15 “إرهابياً” في نينوى

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فى :أخبار عــامة
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إعدام ومؤبد لـ 15 “إرهابياً” في نينوى

أصدرت السلطات القضائية المختصة، يوم الثلاثاء، أحكاماً قضائية بحق (15) متهماً تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد في محافظة نينوى.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة نينوى، في بيان صحفي، إن أحكاماً قضائية صدرت شديدة (إعدام ومؤبد) بحق (15) متهما بالإرهاب ألقي القبض عليهم من قبل الوكالة.

وأشارت إلى أن المتهمين اعترفوا على اشتراكهم في العديد من الهجمات على القوات الأمنية، منها المحاولة اليائسة في صد القوات المحررة لمناطق الساحل الأيمن والأيسر لمحافظة نينوى أثناء عمليات التحرير من عصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى هجمات أخرى في قضاء تلكيف وسد الموصل وقضاء مخمور.

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