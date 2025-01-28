رئيس لجنة النزاهة النيابية: لا حل للفساد بالعراق إلا بـ”بلدوزر” يزيح 50% من المشاركين بالعملية السياسية

مقاولين في بغداد تصل ارباحهم الى 2 ترليون دينار

اكد رئيس لجنة النزاهة النيابية، زياد الجنابي، عن وجود لجان فرعية للجنة النزاهة في داخل الوزارات والمؤسسات والشركات، الا انها لا تستطيع ان تحد من الفساد، مشيرا الى ان بعض المقاولين وخصوصا في بغداد، ارباحهم تصل الى 2 ترليون دينار من مشاريع السكن.

وقال الجنابي في برنامج متلفز تابعته بأن “لجنة النزاهة البرلمانية لديها لجان فرعية داخل الوزرات والمؤسسات والشركات، ولكن هذا الامر لن يحد من الفساد بنسبة 100% وهذا الامر لن يحدث ابداً، لأنك اذا كنت تعمل بصورة صحيحة عليك ادخال (بلدوزر) وازاحة 50% من المشاركين في العملية السياسية، وانا مسؤول عن كلامي”.

وأضاف “قبل 3 أيام اجتمعت مع وزيرة الاتصالات وتحدثت عن تسجيلات موجودة عندي حالياً، وانا اخبرتها بأن هذا التسجيل يعتبر جزءاً من الإفادة، وتحدثت عن احدى الشركات داخل وزارة الاتصالات تصل أرباحها السنوية من 500 – 600 مليار دينار وتأخذها بدون وجه حق، وان هذه الشركة تكسب من عندنا كل هذه الأموال”.

وتابع الجنابي “بعد ذلك عرفت بأن نفس هذه الشركة تعمل حاليا في شوارع بغداد وتقوم بمد الكابل الضوئي، وعندما سألتها كيف يتم السماح لهذه الشركة بالعمل بهذا الشكل، فقالت لي ان الشركة قد حصلت على جميع الموافقات القانونية من البلديات، لذلك سأرسل خلال الأسبوع القادم واستدعي البلدية والوزارة والمحافظة وارفع بهم تقرير وأقدمه لرئيس الوزراء وللقضاء ايضاً بسبب الاضرار التي تسببت به هذه الشركة في جميع شوارع بغداد”.

مشيرا الى ان “بعض المقاولين وخصوصا في بغداد، ارباحهم تصل الى 2 ترليون دينار من مشاريع السكن”.

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