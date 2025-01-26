يناير 27, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

بين الحنين للوطن وصعوبة الغربة: حكايات الكورد في أوروبا

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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بين الحنين للوطن وصعوبة الغربة: حكايات الكورد في أوروبا

حت وطأة الغربة وشوق العودة إلى الوطن، يعيش الكورد في أوروبا تجربة تجمع بين تحديات الحياة اليومية وحنين دائم لكوردستان.

في حوار صريح مع قناة كوردستان24، نغوص في تفاصيل حياة المغتربين، حيث تتشابك مشاعر الانتماء مع صعوبة التأقلم في مجتمعات تختلف ثقافيًا واجتماعيًا.

من قصص غلاء الأسعار وضغوط العمل، إلى محاولات الحفاظ على العادات والتقاليد، تبرز حكاياتهم كمرآة تعكس صراع الهوية والبحث عن لقمة العيش بكرامة.

وسط كل ذلك، يظل الحنين للوطن شعلة لا تنطفئ، تُضيء حديثهم عن زياراتهم السنوية، وأملهم الدائم بالعودة إلى أرض الوطن.

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