بغداد تتذيل مدن العالم في مؤشر الرعاية الصحية لعام 2025

احتلت العاصمة العراقية بغداد، المركز الأخير في مؤشر الرعاية الصحية لعام 2025، حسب موقع «نومبيو» الذي يعنى بالمستوى المعاشي لدول العالم.

وذكر الموقع، في تقريره الأخير لشهر كانون الثاني / يناير 2025، أن «العاصمة العراقية بغداد جاءت بالمرتبة الأخيرة بالمرتبة 309 في مؤشر الرعاية الصحية من بين المدن العالمية للعام الحالي، بحصولها على 35 نقطة من أصل 100».

عالمياً، احتلت مدينة كاوهسيونج في تايوان المرتبة الأولى في مؤشر الرعاية الصحية، بحصولها على 88.6 نقطة، تليها مدينة تايبيه في تايوان أيضاً بحصولها على 86.7 نقطة، ومن ثم جاءت مدينة شيانغ ماي في تايلاند ثالثاً بحصولها على 85 نقطة، ثم مدينة ماكاتي في الفلبين 85 نقطة، وجاءت مدينة سيول في كوريا الجنوبية خامساً بحصولها على 83 نقطة.

عربياً، احتلت مدينة الدوحة في قطر المركز 70 عالميا والاول عربيا بحصولها على 73 نقطة في مؤشر الرعاية الصحية، تليها ابو ظبي في الامارات ثانيا 72 نقطة، ثم دبي الامارات ثالثا 69 نقطة، ثم المنامة في البحرين 67 نقطة، ثم مدينة الرياض بالسعودية 65 نقطة.

وتذيلت القائمة، بغداد، ومدينة كاركاس في فنزويلا ومدينة دمشق في سوريا.

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