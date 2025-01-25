الرئيس بارزاني: السوداني ورئيس حكومة كوردستان توصلا إلى اتفاقيات عديدة لكن هناك جهات حالت دون تنفيذها

أكّد الرئيس مسعود بارزاني عدم وجود جهة واحد يمكنها اتخاذ القرار في بغداد حول المشاكل العالقة بينها وبين حكومة إقليم كوردستان.

لكنه أشار في الوقت ذاته، إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في النوايا. وقال: تلك الأطراف هي نفسها التي تقف ضد تنمية العراق.

حديث الرئيس بارزاني، جاء خلال حوارٍ مطوّل أجراه الإعلامي إيلي ناكوزي على فضائية شمس التي تبث من العاصمة أربيل.

وأوضح الرئيس بارزاني، أن حكومة محمد شياع السوداني تواجه عقبات كثيرة.

وقال: اتفق رئيس الوزراء العراقي مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على مسائل كثيرة، لكن تلك الأطراف منعت السوداني من الالتزام بتنفيذ تلك الاتفاقيات.

وتعليقاً على تصويت البرلمان العراقي على قرار إعادة العقارات لأصحابها، وصف الرئيس بارزاني تلك الخطوة بـ “الجيدة جداً”، معتبراً إياه بـ “النصر للعدالة والضمير”.

ورداً على سؤالٍ حول إمكانية الانسحاب من العملية السياسية، قال: في الحقيقة فكرنا كثيراً، وحقيقة لسنا من دعاة المناصب في بغداد، سواء رئاسة الجمهورية أو نائب رئاسة الوزراء، المسألة هي حقوق قومية، وكرامة شعبنا والشراكة الحقيقية.

وأضاف: هناك اتفاق على 3 ثوابت، هي الشراكة، التوازن والتوافق، والعراق يجب أن يُحكَم وفقها، وبدونها لا يمكن حل المشاكل، لذلك نطالب بشراكة حقيقية، ولا نقبل أية تبعية.

وتابع: إذا وصلنا إلى قناعة كاملة وشعرنا باليأس من انعدام هذه الثوابت، لا داعي وقتها في الاشتراك بالعملية السياسية.

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