آنو جوهر: بغداد تستخدم رواتب الموظفين كورقة ضغط سياسية ضد إقليم كوردستان

أكد وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان لنائبة مساعد وزير الخارجية الامريكية ان بغداد تستخدم رواتب موظفي الاقليم كورقة ضغط ضد إقليم كوردستان، مضيفا ان حكومة كوردستان ملتزمة بالدفاع المستمر عن قيم الديمقراطية والحريات الدينية والقومية وثقافة التسامح والتفاهم.

وقال آنو جوهر وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان في بيان له اليوم “أجرينا اجتماعًا مثمرًا مع نائبة مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون العراق وإيران فيكتوريا تايلور. وناقش الجانبان آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك التزام الحكومة والقيادات السياسية في إقليم كردستان بضمان التمثيل المناسب للمسيحيين الكلدان والاشوريين والسريان – الآراميين والأرمن والمكونات (الاقليات) القومية والدينية في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها قريبا في اقليم كوردستان”.

وأضاف “برفقة ممثلة حكومتنا في واشنطن الآنسة تريڤه عزيز أجرينا نقاشا مستفيضا مع السيدة تايلور حول الأزمات التي تواجه الشعب الكوردستاني والعراقي عموما و التي تواجه ابناء شعبنا من كلدان وآشوريين وسريان آراميين وأرمن وابناء المكونات (الاقليات) خصوصا في خضم الأوضاع الراهنة في المنطقة”.

وأكد جوهر على “التزام حكومة إقليم كوردستان الثابت بالدفاع المستمر عن قيم الديمقراطية والحريات الدينية والقومية وثقافة التسامح والتفاهم، فأقليم كوردستان عامل سلام واستقرار في المنطقة على الدوام، وهذا ما يعكسه واقع العيش المشترك في اقليم كوردستان رغم الظروف الصعبة التي مر بها الاقليم”.

وحول العلاقة مع بغداد ومسألة الرواتب، قال آنو جوهر “ان بغداد تستخدم رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين وذوي الاحتياجات الخاصة كورقة ضغط سياسية على الاقليم تهديداً لكيانه الدستوري، وهذا مناف للدستور، كما انها لم تلتفت الى الجدلية الاخلاقية والضميرية لهذه السياسة المثيرة للخجل انسانياً واخلاقياً”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية