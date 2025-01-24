الداخلية الاتحادية: استشهاد منتسبين اثنين من قوات الحدود في دهوك بهجوم للعمال الكوردستاني

أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الجمعة، في بيان، عن استشهاد منتسبين اثنين وإصابة آخر من قوات الحدود في محافظة دهوك من قبل عناصر تنتمي إلى حزب العمال الكوردستاني.

وفيما يلي نص البيان:

أثناء قيام قوات الحدود العراقية بواجبها في تأمين الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية باطوفة التابعة إلى قضاء زاخو في محافظة دهوك، تعرضت إلى إطلاق نار من قبل عناصر إرهابية تنتمي إلى منظمة (PKK) المحظورة.

وقد أدى إطلاق النار هذا إلى استشهاد اثنين من مقاتلي لواء الحدود الأول في قيادة حدود المنطقة الأولى، كما أصيب مقاتل آخر.

ستبقى قيادة قوات الحدود خط الصد الأول في الدفاع عن العراق وسيبقى شهداؤنا خالدين ومن سفرهم يستلهم الآخرون الشجاعة في الدفاع عن الوطن.

وزارة الداخلية العراقية

24 – كانون الثاني – 2025

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