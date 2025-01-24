اتهامات للعراق باحتجاز 5 الاف نيجيرية

اعلنت اللجنة المعنية بشؤون النيجيريين في الخارج، إن أكثر من 5 آلاف امرأة نيجيرية محتجزة في العراق بعد أن ذهبن للعمل هناك.

وذكرت رئيسة لجنة شؤون النيجيريين في الخارج أبيكي دابيري إيريوا لوسائل إعلام نيجيرية، إن “أكثر من خمسة آلاف امرأة نيجيرية محتجزة في العراق بعد أن ذهبن للعمل هناك”، مشيرة إلى أن “العديد من هؤلاء النساء واجهن ظروفا صعبة وفي أحدث حادثة توفيت امرأة بشكل مشبوه أثناء عملها في العراق”.

وذكرت إيريوا أنهم “يعملون على إعادة جثمان المرأة التي توفيت مؤخرا والتحقيق في أسباب وفاتها”، داعية “المواطنين النيجيريين إلى البحث عن الفرص المحلية، بدلا من تعريض حياتهم للخطر في الخارج”.

ووفقا لقانون العمل العراقي، لا يجوز لأي عامل أجنبي العمل في أي مكان بدون تصريح من وزارة العمل، حيث ان على صاحب العمل تحمل تكلفة تذكرة السفر إلى العراق، وإذا توفي العامل الأجنبي، يجب على صاحب العمل تحمل تكلفة نقل جثمانه إلى بلده.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية