وزير الخارجية التركي يزور العراق الأسبوع المقبل

من المقرر أن يزور وزير خارجية تركيا العراق الأسبوع القادم، حيث سيعقد اجتماعاً مع نظيره العراقي.

أبلغ مصدر في وزارة الخارجية العراقية شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، أن وزير خارجية تركيا هاكان فيدان يزور العراق الأحد المقبل وسيعقد اجتماعاً مع نظيره العراقي فؤاد حسين.

فيما يتعلق بزيارة هاكان فيدان لإقليم كوردستان، أفاد مسؤول رفيع في حكومة إقليم كوردستان لشبكة رووداو الإعلامية بأنهم غير مطلعين على تفاصيل الزيارة، ولا يعرفون ما إذا كان فيدان سيزور إقليم كوردستان أم لا.

زار فيدان العراق وإقليم كوردستان في آب 2023، وكانت تلك أول زيارة له بعد توليه منصب وزير الخارجية في 3 حزيران من العام ذاته.

قبل ذلك، زار فيدان أربيل عام 2017 بصفته رئيس جهاز المخابرات الوطني التركي (MIT) مرافقاً لوفد تركي رفيع المستوى برئاسة بن علي يلدريم، رئيس وزراء تركيا آنذاك.

في نيسان 2024، كان فيدان ضمن الوفد المرافق للرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى بغداد ثم أربيل.

شهدت زيارة الوفد التركي الرفيع للعراق توقيع 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات بين بغداد وأنقرة، وكان أبرزها اتفاقية المياه.

بعد تلك الزيارة، تم تشكيل فريق العمل المشترك العراقي – التركي برئاسة وزيري خارجية البلدين وعضوية عدد من الوزارات المعنية لتنفيذ المذكرات الـ27. كما عقدت اللجنة الأمنية العليا بين البلدين عدة اجتماعات.

عُقد أول اجتماع للوفد الأمني الرفيع بين العراق وتركيا في 2019 في أنقرة، وشهد الاجتماع الثاني في كانون الأول 2023 توصيف حزب العمال الكوردستاني كـ”تهديد مشترك”.

في آذار 2024، انعقد الاجتماع الثالث في بغداد، حيث أعلن مستشار الأمن القومي العراقي إدراج حزب العمال الكوردستاني ضمن قائمة المنظمات المحظورة في العراق. أما الاجتماع الرابع، فقد عُقد في 15 آب 2024 في أنقرة.

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