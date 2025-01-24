النائب سجاد سالم: وزير التعليم العالي أوعز لرؤساء الجامعات بالشكوى ضدي بمحاكم التحقيق

أفاد عضو مجلس النواب العراقي سجاد سالم، بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي “أوعز” لرؤساء الجامعات الحكومية بتقديم شكوى ضده في محاكم التحقيق.

وكتب النائب سجاد سالم في تدوينة بمنصة إكس (تويتر سابقاً) يوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025): “سبق وإن تكلمنا عن نفوذ إيراني في الجامعات العراقية. نتيجة لذلك يوعز وزير الـ DNA نعيم العبودي لرؤساء الجامعات الحكومية بالشكوى ضدي في محاكم التحقيق العراقية وسجلت جميع الجامعات الحكومية الشكاوى فعلاً”.

وأضاف أن “من بين كل الجامعات العراقية كانت الأولى في الشكوى جامعة البصرة”، واصفاً اياها بأنها “الجامعة التي شهدت أكبر فضيحة اخلاقية في تاريخ التعليم العراقي في عهد نعيم”.

سبق وإن تكلمنا عن نفوذ إيراني في الجامعات العراقية. نتيجة لذلك يوعز وزير الـ DNA نعيم العبودي لرؤساء الجامعات الحكومية بالشكوى ضدي في محاكم التحقيق العراقية وسجلت جميع الجامعات الحكومية الشكاوى فعلاً.

من بين كل الجامعات العراقية كانت الأولى في الشكوى جامعة البصرة .. الجامعة التي… pic.twitter.com/qjcyLvunMR — سجاد سالم (@sajadShussein) January 24, 2025

يذكر أنه في اذار 2024 ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بتداول مقاطع فيديو وصور “فاضحة” تظهر عميد إحدى الكليات في جامعة البصرة في أوضاع “مخلة” مع طالبة داخل مكتبه في الكلية، مما كشف عن عمليات ابتزاز للطالبات واستغلال للمنصب.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمقاطع “فاضحة” للعميد، مشيرين إلى أن المتهم هو عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة عماد الشاوي.

وأكد نشطاء أنه وبعد التحقق من صور سابقة للعميد في مكتبه ظهر وجود تطابق بين اللقطات المسربة وصور المكتب.

وتعليقاً على ذلك أكدت وزارة التعليم العالي العراقية اتخاذ قرار بـ”سحب يد” العميد المتهم بالتحرش بالطالبات وتصويرهن في إحدى جامعات البصرة.

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