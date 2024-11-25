البطاطا الكوردستانية في بولندا ومحادثات مع بغداد لحل مشكلات داخلية

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين تصدير 170 طناً من البطاطا المحلية إلى بولندا، فيما أكدت إجراء اتصلات مع بغداد لإنهاء المشكلات التجارية مع باقي المحافظات العراقية.

وقال رئيس فرع أربيل لاتحاد المستوردين والمصدرين الكوردستاني، رسول حاج عمر، لوكالة شفق نيوز، إن “عدداً من رجال الأعمال والشركات البولندية قدموا إلى كوردستان ويريدون تطوير العلاقات التجارية مع إقليم كوردستان”.

وأوضح أن “علاقات الشركات البولندية مع إقليم كوردستان هي أكثر في مجالات الثروة الحيوانية والألبان والدواجن”، لافتاً إلى تصدير 170 طناً من البطاطا المحلية إلى بولندا، كما تم استيراد خمس حاويات من اللحوم المجمدة “.

واكد ان أي دولة ترغب في التعامل مع إقليم كوردستان، فإن أبواب كوردستان مفتوحة لها في أي مجال”، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كوردستان تجري اتصالات مع بغداد لإنهاء المشكلات التجارية مع المحافظات العراقية الأخرى، لبيع منتجاتها في جميع أنحاء البلاد”.

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