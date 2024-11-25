نيجيرفان بارزاني يؤكد التزام إقليم كوردستان بحماية حقوق المرأة

جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، التزام الاقليم بحماية حقوق المرأة.

جاء ذلك في بيان صدر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وقال بارزاني “نؤكد لنساء كوردستان أننا سنواصل العمل بكل جهد لإنهاء جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، لأن تمكينها هو الأساس لبناء مجتمع عادل ومتقدم.”

وأشار بارزاني إلى أن إقليم كوردستان كان رائدًا في دعم حقوق المرأة، وقدم الفرص لمشاركتها في الحياة السياسية والإدارية على قدم المساواة مع الرجل، مؤكداً أن المرأة ليست فقط شريكاً في صنع القرار، بل هي أساس التغيير والتنمية الدائمين.

ودعا بارزاني إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل نشر الوعي وتعزيز قيم التسامح والمساواة، مشيراً إلى أن القضاء على العنف ضد المرأة يتطلب جهدًا مشتركًا من الجميع.

وأكد بارزاني في بيانه أن الحكومة ستواصل العمل بلا كلل لتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز قدرة النساء على أداء دورهن المهم في خدمة بناء المجتمع.

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