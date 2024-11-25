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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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العراق يعلن نتائج تعداد سكانه بأكثر من 45 مليوناً وسط زيادة طفيفة للذكور

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فى :أخبار عــامة
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العراق يعلن نتائج تعداد سكانه بأكثر من 45 مليوناً وسط زيادة طفيفة للذكور

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، أن عدد سكان البلاد وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن بلغ أكثر من 45 مليون نسمة.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي، إن “عدد سكان العراق بلغ 45.407.495 نسمة بضمنهم الأجانب واللاجئين”، موضحاً أن “عدد الأسر بلغ 7 ملايين و898 ألفاً و588 أسرة”.

ولفت السوداني الى أن “عدد الذكور بلغ 22 مليوناً و784 ألفاً و62 نسمة بنسبة 50.1 بالمئة، فيما بلغ عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 نسمة بنسبة 49.8 بالمئة”.

واشار رئيس الوزراء الى أن “الأسر التي ترأسها نساء 11.33 بالمئة والتي يرأسها الرجال 88.67 بالمئة”.

وبين رئيس الوزراء أن “المساكن في العراق بلغ عددها 8 ملايين و37 ألفاً و221 مسكناً، موضحاً أن “نسبة الدور 92.1 ونسبة الشقق 6.6 بالمئة ونسبة الدور الطينية 4 بالعشرة من المئة.

واوضح أن “نسبة السكان دون سن العمل أقل من 15 سنة 36.1 بالمئة”، مشيراً إلى ان “نسبة السكان فوق سن العمل 65 فأكثر 3.7 بالمئة”.

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