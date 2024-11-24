الرئيس بارزاني يستقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي والوفد المرافق له

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، جمال الضاري، والوفد المرافق له والذي ضم عضوَي مجلس النواب العراقي، النائب خالد سلطان هاشم، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، والنائب حميد كسار الزوبعي.

وتم خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأمنية العراقية وأهمية إقامة العلاقات والتنسيق بين الأطراف السياسية في العراق، إلى جانب تسليط الضوء على العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية