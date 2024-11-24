مسرور بارزاني وداود أوغلو يؤكدان على توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، يوم الأحد، على أهمية توطيد العلاقات بين الجانبين.

وذكر بيان لرئاسة حكومة الإقليم، أن بارزاني استقبل رئيس حزب المستقبل، رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، وجرى خلال الاجتماع الذي حضره القنصل العام التركي في أربيل أرمان توبتشو، سبل تعزيز العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان، وآخر الأوضاع في العراق والمنطقة.

وأكد بارزاني رغبة إقليم كوردستان في توطيد العلاقات مع الجمهورية التركية في مختلف المجالات.

من جانبه، أشار أوغلو إلى المكانة المهمة التي يتمتع بها إقليم كوردستان، مشدداً على ضرورة توثيق علاقات بلاده مع إقليم كوردستان.

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