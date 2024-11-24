نوفمبر 24, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مفوضية الانتخابات تصادق على نتائج انتخابات برلمان كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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مفوضية الانتخابات تصادق على نتائج انتخابات برلمان كوردستان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، ان المفوضية صادقت على نتائج انتخابات برلمان كوردستان.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بأنه ” تمت المصادقة على نتائج انتخابات برلمان كوردستان 2024 خلال اجتماع مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية”.

واضافت ” تم ارسال نتائج انتخابات برلمان كوردستان 2024 بعد المصادقة عليها من قبل مجلس المفوضين الى رئاسة اقليم كوردستان”.

وبحسب المادة العاشرة / ثالثا من قانون رقم (1) لسنة 2005، فان رئيس الاقليم يقوم باصدار مرسوم يدعو برلمان كوردستان الى دورة الانعقاد الاولى للدورة الانتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية.

تأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت المفوضية يوم 18/11/2024 عن حسم جميع الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات برلمان كوردستان من قبل الهيئة القضائية، حيث اكدت رد جميع الطعون.

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