إيران توقف إمدادات الغاز وتُفقد العراق 5500 ميغاواط من الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء الاتحادية، اليوم الأحد، عن فقدان 5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، مؤكدة أنها سترفع تنسيقها مع وزارة النفط لتعويض ما خسرته المنظومة من الغاز.

وذكر بيان للوزارة، أنها “تنفذ حالياً خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية بجميع قطاعاتها (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً)، وتعيد العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات عديدة لاستحصال طاقات توليدية كانت ضائعة وغير مستغلة لتحسين الإنتاج ورفع معدلاته بما يناسب استقرار التجهيز، معتمدة في ذلك على جزء من تشغيل محطاتها الإنتاجية بالغاز الوطني، وجزء آخر بالوقود الوطني، وآخر بالغاز المستورد، ريثما تكتمل مشاريع الحكومة العاملة على تأهيل حقول الغاز الوطنية”.

وأشار البيان، إلى “توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة (15 يوماً حسب الجانب الإيراني) عن بغداد والمنطقة الوسطى ومحافظات الفرات الأوسط، مما أفقد المنظومة (5500 ميغاواط)”.

وتابع، “من المتفق عليه أن تكون إطلاقات الغاز اليوم الأحد بواقع (25 مليون متر مكعب يومياً)، لكن المدفوع حالياً هو (7 مليون متر مكعب) تم تحويله من بغداد والوسط إلى المنطقة الجنوبية”.

وأضاف البيان، أن “وزارة الكهرباء، وفقاً للتوجيهات الحكومية، ستنسق مع وزارة النفط بشكل أكبر لتعويض ما خسرته المنظومة من غاز”، داعيةً المواطنين إلى “مراعاة الظرف الخارج عن السيطرة والمحافظة على الأحمال لحين إكمال أعمال الصيانة ومعاودة ضخ الغاز بالكميات المطلوبة”.

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