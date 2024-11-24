المفوضية تصادق على نتائج انتخابات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان24) – أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد 24 تشرين الثاني 2024، المصادقة على نتائج انتخابات برلمان كوردستان.

وصادقت مفوضية الانتخابات العراقية على نتائج الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وسترسل كتاباً بذلك، إلى رئاسة إقليم كوردستان.

وصرّح مسؤول هيئة انتخابات إقليم كوردستان في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، نبرد عمر، لـ كوردستان24، “تمت المصادقة على نتائج انتخابات برلمان كوردستان”.

وأضاف عمر: “سترسل نتائج الانتخابات مع أسماء أعضاء البرلمان إلى رئاسة إقليم كوردستان، وسيطلب تشكيل الحكومة في أقرب وقت”.

من جهتها قالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات: “عقد مجلس المفوضين جلسته لهذا اليوم، وتمت خلاله المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات برلمان اقليم كوردستان العراق”.

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