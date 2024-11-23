مستشار للسوداني: لا دليل على انطلاق عمليات الفصائل من العراق تجاه إسرائيل

أكد سبهان الملا جياد، مستشار الشؤون السياسية لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عدم وجود أي دليل على انطلاق عمليات الفصائل المسلحة من الأراضي العراقية تجاه إسرائيل.

وقال الملا جياد، لوكالة شفق نيوز، إن “الكيان منذ فترة يعلن بأن العمليات ضده تنطلق من جهة الشرق، وهذا الجهة تشكل كل من سوريا والأردن وليس العراق فقط”.

وأضاف انه “لا توجد أي مؤشرات او تأكيدات بان عمليات الفصائل المسلحة تنطلق من الأراضي العراقية تجاه إسرائيل”.

وتابع، المستشار الحكومي أن “إسرائيل تريد أي حجة من أجل شن ضربات عدوانية على العراق بهدف اتساع دائرة الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما تسعى إليه منذ البداية”.

واليوم السبت، وجّهت وزارة الخارجية العراقية، رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، رداً على تهديدات اسرائيل بالاعتداء على العراق.

وأكدت الوزارة في رسائلها بحسب بيان صادر عنها، أن رسالة الكيان الإسرائيلي إلى مجلس الأمن تمثل جزءاً من سياسة ممنهجة لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة.

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