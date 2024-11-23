نوفمبر 23, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني: لن نرضخ أبداً.. سنستمر بكل صمود في التقدم وتحقيق التنمية

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني: لن نرضخ أبداً.. سنستمر بكل صمود في التقدم وتحقيق التنمية

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، إننا لن نرضخ أبداً، وسنواصل المضي قدماً نحو التقدم والتنمية على الرغم من التحديات التي نواجهها.

وقال مسرور بارزاني عبر منصة (اكس): «رغم العقبات وحالة عدم اليقين التي تعترض طريقنا، إلا أننا سنستمر بكل صمود في التقدم وتحقيق التنمية».

وأضاف رئيس الحكومة: «لن نرضخ أبداً، هذه هي قصتنا».

 

 

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