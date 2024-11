مسرور بارزاني: لن نرضخ أبداً.. سنستمر بكل صمود في التقدم وتحقيق التنمية

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، إننا لن نرضخ أبداً، وسنواصل المضي قدماً نحو التقدم والتنمية على الرغم من التحديات التي نواجهها.

وقال مسرور بارزاني عبر منصة (اكس): «رغم العقبات وحالة عدم اليقين التي تعترض طريقنا، إلا أننا سنستمر بكل صمود في التقدم وتحقيق التنمية».

وأضاف رئيس الحكومة: «لن نرضخ أبداً، هذه هي قصتنا».

Despite the setbacks and uncertainties, we continue to move forward.

We never give in.

That’s our story: resilience.#MEPS24 pic.twitter.com/PwWb2nvZBK

— Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 22, 2024