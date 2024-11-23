نوفمبر 23, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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وزير داخلية اقليم كوردستان: داعش الآن أشد خطورة مما كان عليه في 2014

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فى :أخبار عــامة
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وزير داخلية اقليم كوردستان: داعش الآن أشد خطورة مما كان عليه في 2014

راى وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم السبت، أن تنظيم داعش في الوقت الراهن أشد خطورة على العراق مما كان عليه في العام 2014.

جاءت هذه التصريحات خلال استضافته في جلسة نقاشية على هامش أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك.

وقال احمد إن “البيشمركة كانت عاملا رئيسيا في إيقاف تمدد داعش الى اقليم كوردستان”.

وأضاف أن “داعش لم ينته بعدُ وهو الآن أشد خطورة مما كان عليه في العام 2014″، مردفا بالقول إنه ” للقضاء على التنظيم المتشدد جذريا نحن بحاجة الى قوات التحالف الدولي”.

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