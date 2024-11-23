الغلاي: الأسبوع الجاري سيشهد المصادقة على نتائج الانتخابات

صرحت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي، أن “الاجتماع الاول لمجلس المفوضين، خلال هذا الاسبوع سيشهد المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان”.

وأشارت الغلاي، إلى أنه، “من المحتمل أن تعقد الجلسة للمصادقة، يوم غد الاحد”.

وكانت الهيئة القضائية قد ردّت “جميع الطعون” المقدمة بشأن نتائج انتخابات برلمان كوردستان، التي بلغ عددها 41 طعناً.

وجرت انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان يوم 20 تشرين الأول الماضي، حيث حلّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني أولاً بحصوله على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني الكوردستاني ثانياً بـ23 مقعداً.

وتوزعت باقي المقاعد، عدا مقاعد الكوتا الخمسة، على النحو التالي: حركة الجيل الجديد 15 مقعداً، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني 7 مقاعد، تيار الموقف الوطني 4 مقاعد، جماعة العدل الكوردستانية 3 مقاعد، جبهة الشعب مقعدين، تحالف إقليم كوردستان مقعد واحد، وحركة التغيير مقعد واحد.

وأمس الجمعة، أشاد الرئيس مسعود بارزاني في كلمة ألقاها بمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي بدأ أعماله في دهوك، بالانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، واصفاً إياها بـ”التاريخية”، معرباً عن الأمل في أن “تتعامل جميع الأطراف مع الشرعية التي منحها الشعب”، مشيراً إلى أن “الخطوة المقبلة بعد الإعلان عن النتائج من قبل المفوضية رسمياً هي البدء بالحوارات بين جميع الأطراف ليبدأ البرلمان عمله في أقرب وقت، وتتبع ذلك الخطوات الأخرى”.

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