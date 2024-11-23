فنلندا توقف إصدار تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين

أعلنت وزارة الداخلية الفنلندية أنها ستتوقف عن إصدار الإقامة الدائمة للاجئين اعتبارا من 2 كانون الثاني 2025، وستقلص مدة سريانها من 4 سنوات إلى 3.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: “سيكون تصريح الإقامة الصادر للاجئ ساريا لمدة 3 سنوات بدلا من 4 سنوات الحالية”.

وأضاف “سيتم تخفيض فترة تجديد تصريح الإقامة من 4 سنوات إلى 3 سنوات”.

وتابع البيان أنه “اعتبارا من عام 2025، سيتم أيضا رفض إصدار تصاريح الإقامة للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة بشكل خاص وأولئك الذين قد يشكلون تهديدا لأمن فنلندا”.

وأعلنت وزارة الداخلية الفنلندية أمس الجمعة أنها بدأت إجراء جديدا لاستقبال اللاجئين بموجب نظام الحصص لعام 2025 بعد اتهامات بالتمييز على أسس دينية.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية