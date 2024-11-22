أربيل ولندن متفقتان على تشكيل حكومة موحدة وشاملة في إقليم كوردستان في أقرب وقت

رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل السفير البريطاني لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مدينة دهوك، اليوم الجمعة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني ، سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيتشن.

وتمحور الاجتماع بشأن الاستعدادات الخاصة بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، إذ اتفق الجانبان على تشكيل حكومة موحدة وشاملة، تباشر مهامها في أقرب وقت، وتعمل على خدمة جميع مواطني الإقليم دون تمييز.

وفي سياق آخر من المباحثات، جرى التأكيد على أهمية تأمين الرواتب والمستحقات المالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

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