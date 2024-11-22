بالأرقام.. أعداد اللاجئين الأجانب المسجلين بالتعداد السكاني في كردستان

أفادت مديرية إحصاء أربيل، اليوم الجمعة، بأعداد اللاجئين الأجانب المسجلين ضمن التعداد السكاني في اقليم كردستان.

وقالت مديرية احصاء أربيل في تصريح خاص لـ السومرية نيوز، ان “أعداد اللاجئين الأجانب الذي تم تسجيلهم بالتعداد السكاني في إقليم كردستان كالتالي:

سوريا: 263,099

تركيا: 8,886

ايران: 8,074

فلسطين: 941

الاخرى: 1,150

المجموع: 282,150

وأضافت ان “إحصائية أعداد النازحين العرب من الأسر والأفراد الذي تم تسجيلهم بالتعداد السكاني في إقليم كردستان:

عدد الأُسر :

داخل المخيم: 30,600

خارج المخيم: 87,523

المجموع: 118,123

عدد الأفراد

داخل المخيم: 153,000

خارج المخيم: 525,138

المجموع: 678,138

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