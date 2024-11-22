بالأرقام.. أعداد اللاجئين الأجانب المسجلين بالتعداد السكاني في كردستان
أفادت مديرية إحصاء أربيل، اليوم الجمعة، بأعداد اللاجئين الأجانب المسجلين ضمن التعداد السكاني في اقليم كردستان.
وقالت مديرية احصاء أربيل في تصريح خاص لـ السومرية نيوز، ان “أعداد اللاجئين الأجانب الذي تم تسجيلهم بالتعداد السكاني في إقليم كردستان كالتالي:
سوريا: 263,099
تركيا: 8,886
ايران: 8,074
فلسطين: 941
الاخرى: 1,150
المجموع: 282,150
وأضافت ان “إحصائية أعداد النازحين العرب من الأسر والأفراد الذي تم تسجيلهم بالتعداد السكاني في إقليم كردستان:
عدد الأُسر :
داخل المخيم: 30,600
خارج المخيم: 87,523
المجموع: 118,123
عدد الأفراد
داخل المخيم: 153,000
خارج المخيم: 525,138
المجموع: 678,138
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