مسرور بارزاني في (MEPS24): أجرى شعب كوردستان انتخابات ناجحة في منطقةٍ مضطربة

قال رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن أجرى شعب كوردستان أجرى انتخابات ناجحة في منطقة مضطربة.

جاء ذلك، خلال كلمةٍ لمسرور بارزاني خلال مشاركته في منتدى الشرق الأوسط للأمن والسلام (MEPS24) الذي تحتضنه الجامعة الأميركية- كوردستان بدهوك يومي الجمعة والسبت.

ورحّب مسرور بارزاني، بضيوف منتدى الأمن والسلام للشرق الأوسط (MEPS24)، معرباً عن فخره بحضورهم.

وقال: قائدنا وعزتنا فخامة الرئيس بارزاني، السيد الدكتور لطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الاتحادية، السيد محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي؛ رئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داود أوغلو والسيد حيدر العبادي، رئيس الحكومة الاتحادية الأسبق، أيها الدبلوماسيون الموقرون، والأكاديميون المتميزون، والضيوف الكرام أينما حللتم؛ نحن فخورون بوجودكم في المنتدى الخامس لـ MEPS في الجامعة الأمريكية في مدينة دهوك الجميلة.

وأضاف: آمل خلال هذين اليومين من المنتدى أن تكون جميع الآراء والقرارات التي سيتم اتخاذها ومناقشتها متاحة لصناع القرار في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة والاستفادة منها.

وتابع: هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها تنظيم هذا المنتدى في دهوك من خلال الجامعة الأمريكية وأود أن أهنئ منظمي هذا المنتدى وآمل أن نتمكن من مواصلة وتحسينه عاماً بعد آخر.

وزاد: لقد كان هذا المنتدى إنجازاً دولياً هاماً بالنسبة لنا. وهذا إنجاز عظيم لهذه الجامعة التي يبلغ عمرها 10 سنوات فقط.

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