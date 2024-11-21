الرئيس بارزاني يشارك في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط بدهوك

تحتضن الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك، غداً الجمعة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، انطلاق أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS 2024)، والذي يستمر حتى الأحد 24 تشرين الثاني/نوفمبر، برعاية إعلامية من مؤسسة كوردستان24.

وعلى صعيد إقليم كوردستان، يشهد المنتدى مشاركة بارزة للرئيس مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ووزير الداخلية ريبر أحمد، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين.

وفي تصريح خاص لـ كوردستان24، قال المدير العام لمنتدى ميبس، د. هونر عيسى، إن الحدث سيُعقد بالتعاون مع جامعات هارفارد وكامبريدج، إلى جانب مؤسسات مرموقة مثل المجلس الأطلنطي، و”ويلتون بارك”، ومجلس الاستجابة للأزمات.

وأضاف عيسى أن “المنتدى سيشهد مشاركة نحو 124 أكاديمياً من 40 دولة، 73% منهم يشاركون للمرة الأولى، في إطار التعاون مع الشركاء الخمسة”.

وأوضح أن جدول المنتدى “يتضمن سلسلة من الندوات وورش العمل التي تناقش القضايا الراهنة على الساحتين العالمية والشرق أوسطية”.

وأشار إلى أن “منتدى هذا العام سيشهد مشاركة عشرات المسؤولين الحكوميين والحزبيين من داخل العراق وإقليم كوردستان وخارجهما”.

ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط هو مؤتمر سنوي تنظمه الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019. ويشهد هذا العام انعقاد النسخة الخامسة، التي تمتد فعالياتها على مدار ثلاثة أيام.

وعُقد منتدى (MEPS) في نسخته السابقة يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، واستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث شهد تقديم رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، هدية من الرمان والعسل الكوردستاني لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون.

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