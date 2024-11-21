مسؤول في حكومة إقليم كوردستان يختبر أول نظام “ستارلينك” للإنترنت في أربيل

أكد مسؤول دائرة تكنولوجيا المعلومات في حكومة إقليم كوردستان، الذي أدخل أول نظام “ستارلينك” للإنترنت إلى أربيل لاختباره، بأن “سرعته مثيرة للإعجاب للغاية”.

ونوّه هيوا أفندي، خلال مشاركته في البرنامج الصباحي الذي يقدمه هيوا جمال على قناة رووداو، إلى أن نظام “ستارلينك” للإنترنت في إقليم كوردستان “ليس رسمياً”، موضحاً أنه قام بشرائه في السويد وجلبه إلى أربيل لاختباره.

وأشار إلى أن إقليم كوردستان “لا يواجه أي عائق في السعي للتوصل إلى اتفاق مع ستارلينك لتوفير هذا النوع من الإنترنت”.

حول التحديات الفنية التي قد تواجه خدمة “ستارلينك” في إقليم كوردستان، قال هيوا أفندي: “لا توجد أي مشاكل فنية أو جغرافية. أستخدمه حالياً في إقليم كوردستان، وتشغيله بسيط للغاية، مما يجعله متاحاً للجميع”.

وأكد أن توفير هذه الخدمة من قبل حكومة إقليم كوردستان “سيضمن استقلال الإنترنت”، مشيراً إلى أن الإقليم لن يواجه مشاكل في الاتصال بالإنترنت، حيث سيرتبط مباشرة بالأقمار الاصطناعية.

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