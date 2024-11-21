نوفمبر 21, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

تعليق عملية التعداد السكاني في إقليم كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
1 مشاهدات

تعليق عملية التعداد السكاني في إقليم كوردستان

أعلن مدير الإحصاء بالعاصمة أربيل، دلزار حمه صالح، اليوم الخميس، عن تعليق عملية التعداد السكاني في إقليم كوردستان، بعد انتهاء المرحلة الحالية اليوم والمستمرة لغاية الساعة 12 من منتصف الليل.

وقال صالح لـ(باسنيوز): “من اجل تدريب فرق التعداد الميدانية على ملء استمارة الـ 77 سؤال الخاصة بالتعداد العام للسكان، سيتم تعليق عملية التعداد ولمدة 5 أيام في أربيل وإقليم كوردستان ويتم استئناف العملية بعد ذلك”.

وأضاف “لدينا حوالي 10 آلاف موظف يعملون ضمن فرق التعداد الخاصة بالتعداد السكاني”.

facebookShare on Facebook
Post Views: 18

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi