تعليق عملية التعداد السكاني في إقليم كوردستان

أعلن مدير الإحصاء بالعاصمة أربيل، دلزار حمه صالح، اليوم الخميس، عن تعليق عملية التعداد السكاني في إقليم كوردستان، بعد انتهاء المرحلة الحالية اليوم والمستمرة لغاية الساعة 12 من منتصف الليل.

وقال صالح لـ(باسنيوز): “من اجل تدريب فرق التعداد الميدانية على ملء استمارة الـ 77 سؤال الخاصة بالتعداد العام للسكان، سيتم تعليق عملية التعداد ولمدة 5 أيام في أربيل وإقليم كوردستان ويتم استئناف العملية بعد ذلك”.

وأضاف “لدينا حوالي 10 آلاف موظف يعملون ضمن فرق التعداد الخاصة بالتعداد السكاني”.

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