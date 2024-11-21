رئيس البرلمان العراقي يزور أربيل

يزور رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، أربيل، لحضور أعمال “منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط”.

وذكر اعلام مجلس النواب العراقي في بيان مقتضب، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024) أن رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، يزور أربيل، لحضور أعمال “منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط” وهو أحد المنتديات التي تعالج تعزيز الحوارات والنقاشات حول التحديات في الشرق الأوسط.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت يوم الخميس (31 تشرين الأول 2024) على اختيار محمود المشهداني رئيساً للمجلس، بعد نيله 182 صوتاً في الجولة الثانية من التصويت.

ومن المقرر أن تستضيف الجامعة الأميركية في محافظة دهوك باقليم كوردستان يوم غد الجمعة (22 تشرين الثاني 2024) المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS 2024)، والذي يمتد على مدى ثلاثة أيام، حتى الأحد 24 من الشهر نفسه، بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب.

الملتقى سيُعقد بالتعاون مع جامعات هارفارد وكامبريدج، إلى جانب مؤسسات مثل المجلس الأطلنطي وويلتون بارك، ومجلس الاستجابة للأزمات.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى مشاركة نحو 124 أكاديمياً من 40 دولة.

يتضمن جدول المنتدى سلسلة من الندوات وورش العمل التي تناقش القضايا الراهنة على الساحتين العالمية والشرق أوسطية.

منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط هو مؤتمر سنوي تنظمه الجامعة الأميركية في دهوك منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019.

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