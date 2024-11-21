نوفمبر 21, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

تنويه مهم وعاجل الى سكان المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم

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فى :أخبار عــامة
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تنويه مهم وعاجل الى سكان المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم

وجهت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، تنويهاً عاجلاً لسكان المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›.

وذكرت الوزارة في بيان طالعته (باسنيوز) بأنه “على جميع الاشخاص في المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم، الذين لم يتم تسجيل أسمائهم في التعداد السكاني لحد الآن، الاتصال على ارقام الهواتف التالية:

كركوك :

07779278630

07779278610

07779278540

خانقين :

07701364961

07701906532

مخمور :

07507990725

صلاح الدين :

07701542275

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