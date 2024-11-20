كهرباء كوردستان: ساعات التجهيز بـ الوطنية وصلت الى 20

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، بأن ساعات التجهيز بالكهرباء الوطنية وصلت الى 20 ساعة، مشيرةً الى ان 90% من المولدات الاهلية متوقفة اليوم بسبب توفر الكهرباء الوطنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اوميد احمد لـ(باسنيوز): ” لغاية يوم امس، قمنا بتوفير حوالي 17 ساعة من الكهرباء الوطنية، وبحسب متابعتنا فأن 90% من المولدات الاهلية متوقفة حالياً عن العمل بسبب توفر الكهرباء الوطنية”.

وأضاف “يمكننا التأكيد على ان الحد الأعلى للتجهيز يصل حالياً الى 20 ساعة باليوم، وسيشعر المواطنون بذلك خلال أيام الحظر المفروض لإجراء التعداد السكاني”.

مشيرا الى انه “لأول مرة يكون تجهيز الكهرباء في شهر 11 بهذا المستوى الجيد، لأن الطقس يميل الى البرودة في هذا الشهر، ويبدأ المواطن باستعمال أجهزة التدفئة، الا ان التجهيز لا يزال اكثر من 17 ساعة يومياً”.

مبيناً بأن هناك ” 3400 الى 3700 ميغاواط من الكهرباء متاحة حالياً”.

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