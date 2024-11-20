رئيس الوزراء يوضح سبب الغاء حقل المذهب والقومية في التعداد السكاني

أوضح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، سبب الغاء حقل المذهب والقومية في التعداد السكاني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجرى، اليوم الأربعاء، زيارة الى وزارة التخطيط، للاطلاع على سير تنفيذ عملية التعداد العام للسكان والمساكن في عموم أنحاء العراق، في يومه الأول، بإشراف هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بالوزارة”.وبارك السوداني “للشعب العراقي يوم التعداد السكاني، الذي ينفذ بطريقة شاملة، بعدما تعطل لعقود”، مثمناً “دور العاملين في وزارة التخطيط الاتحادية، ووزارة التخطيط في اقليم كردستان العراق، وجهازي الإحصاء في بغداد والإقليم، ودور الوزارات والجهات الساندة والوزراء والمحافظين، وجهود بعثة الأمم المتحدة وتواصلها في انجاز التعداد السكاني”.

وأشاد “بالمرجعيات والمؤسسات الدينية بكل طوائفها، وكل الفعاليات الاجتماعية، لجهودها في حث المواطنين على المساهمة بإنجاح التعداد، والتوعية بأهميته”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن “هذا اليوم سيؤسس لعراق جديد مبني على تحليل دقيق، وبيانات ستعين صانع القرار في وضع الخطط والبرامج التنموية الاقتصادية، والخدمية، والاجتماعية، وحتى السياسية”، لافتا الى ان “الحكومة بإجرائها التعداد السكّاني، لم تنجز استحقاقاً معطلاً منذ سنوات فحسب، بل كان الإجراء بآليات عمل تنفذ لأول مرّة، استخدمت فيها الوسائل التكنولوجية والطرق الحديثة التي اختصرت الجهد والكلف، وأعطت موثوقية بالنتائج”.

وأكد “سلامة ودقة إجراءات تحليل البيانات”، مشيراً الى ان “الغاء حقل المذهب والقومية لكون العملية تعداداً تنموياً وليست إحصاء”.

وعبّر السوداني عن شكره “للمواطنين على تجاوبهم، وحثهم على التعاون، وأن يكونوا عاملاً مساعداً لفرق التعداد لإنجاح هذا المشروع الوطني”، موجها “العاملين في الوزارة بالاستمرار في ذات الهمة والدقة لإكمال عملية التعداد وصولاً لإعلان نتائجه”.

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