توعدت برد موجع..العصائب في البرلمان ترد على خطاب اسرائيل لمجلس الامن وتحذر من ضرب العراق

توعدت كتلة الصادقون النيابية، التابعة لـ”عصائب أهل الحق” بـ”رد موجع” على أي تجاوز اسرائيلي على العراق، فيما دعت مجلس الأمن الى التحرك لـ”محاسبة الكيان”.

وذكرت الصادقون، في بيان اليوم الأربعاء، انه “في مواجهة التصعيد الصهيوني المتكرر ومحاولاته البائسة لتزييف الحقائق وشرعنة عدوانه تؤكد كتلة صادقون أن العراق شعبا ومرجعية وحكومة ومقاومة، يقف بحزم في دعم جبهات المقاومة الشريفة في لبنان وفلسطين وكل من يواجه الاحتلال الغاصب”.

وجددت الكتلة “التأكيد على موقفنا الثابت في دعم القضية الفلسطينية، التي تمثل جوهر النضال العربي والإسلامي المقاوم ضد الظلم والاحتلال”.

واوضحت الصادقون إن الادعاءات “الإسرائيلية” الأخيرة، التي وردت في خطاب وزير خارجية الكيان الصهيوني أمام مجلس الأمن ليست سوى محاولات مفضوحة لتشويه صورة العراق وحشده الشعبي، الذي يمثل درع الوطن وسياجه المنيع.

واشارت الى ان هذه الأكاذيب تأتي ضمن سلسلة من التحركات العدائية التي تهدف إلى تبرير استهداف العراق ومحاولة النيل من دولته وجيشه ونحن على دراية تامة بأن هذا العداء “الإسرائيلي” ينبع من حقد تاريخي وعقائدي يكنه العدو الصهيوني للشعب العراقي.

ولفتت الى ان “الكيان الصهيوني أظهر، على مدى العقود الماضية، عداءه السافر للعراق، عبر استهداف دولته ومؤسساته وعلمائه، دون أن يتوقف عن محاولاته لضرب استقراره وتقويض أمنه”.

وبينت ان هذه التحركات تأتي استكمالا لسياسات تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، ما يشكل دليلاً واضحا على استمرار هذا الكيان الغاصب في مساعيه لتدمير كل صوت يقف في وجه احتلاله الغاشم.

واكدت الصادقون النيابية أن “حكومتنا وقواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للرد بقوة وحزم على أي محاولات صهيونية تستهدف سيادة العراق أو مقدساته”، مشددة بالقول انه “وسيكون لأي تجاوز رد موجع يجبر الاحتلال على مراجعة حساباته”.

وحملت الكتلة “الكيان الصهيوني، ومن يدعمه غربيا وأمريكيا، مسؤولية التصعيد المستمر”، مؤكدة أن “هذا الدعم السافر له يساهم في انتهاك القوانين الدولية وتهديد الأمن الإقليمي”.

وشددت الصادقون على أن “العراق لن يسمح لأي قوة كانت بالمساس بسيادته أو أمنه”.

ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لمحاسبة هذا الكيان الخارج عن القانون، والتصدي لمحاولاته المستمرة لتدمير استقرار المنطقة، مبينة إن العراق، الذي قدم تضحيات جسيمة دفاعًا عن أرضه وكرامته، سيبقى صامدًا ومتماسكا أمام كل المخططات الصهيونية والغربية التي تهدف إلى استهدافه

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