تقرير صحفي: ضربات جوية إسرائيلية وشيكة ما لم تمنع بغداد هجمات الفصائل

واشنطن أبلغت بغداد باستنفاذ كل وسائل الضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ الضربات

افاد تقرير صحفي ، اليوم الأربعاء ، إن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت بغداد بأنها استنفدت كل وسائل الضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عراقية ردا على استمرار هجمات الفصائل المسلحة ضد إسرائيل ، وأن واشنطن طلبت من العراق منع هذه الهجمات بسرعة.

موقع “العربية” نقلت عن في تقرير عن مصادر لم تذكرها ، تأكيدها أن الضربات الجوية الإسرائيلية ستكون وشيكة إذا لم تمنع الحكومة العراقية هجمات الفصائل من داخل الأراضي العراقية ضد إسرائيل.

كما نقل الموقع عن ، مصادر عراقية أمنية ، أن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة للتعامل مع الضربات الجوية الإسرائيلية، مضيفة أن رئيس الوزراء أطلع الكتل السياسية على خطورة الموقف إذا استمرت الفصائل بهجمات على إسرائيل من داخل الأراضي العراقية.

وكانت السلطات العراقية أعربت عن رفضها “بشكل قاطع” للرسالة التي أعلنت إسرائيل، الاثنين، توجيهها إلى الأمم المتحدة للضغط على العراق لوقف هجمات تنفذها منه مجموعات موالية لإيران، معتبرة أنها “محاولة لتبرير العدوان”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن، الاثنين، أنه وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحضّه فيها على الضغط على الحكومة العراقية لوضع حد لهجمات تشنّها على الدولة العبرية “ميليشيات موالية لإيران”.

وأكّد ساعر في رسالته، الاثنين، أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية نفسها ومواطنيها من الأعمال العدائية للميليشيات المدعومة من إيران في العراق”.

وعقد رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء امس الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، على خلفية الرسالة الإسرائيلية إلى مجلس الأمن، والتي حملت تهديداً باستهداف العراق.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران تطلق على نفسها “المقاومة الإسلامية في العراق”، مرارا عن هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل، “زاعمة” أنها تضامن مع قطاع غزة. وأعلنت إسرائيل اعتراض دفاعاتها الجوية عددا منها.

وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت إسرائيل مقتل اثنين من جنودها بانفجار مسيّرة في هجوم نُفّذ من العراق. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اليوم التالي أن بلاده “تدافع عن نفسها على سبع جبهات” بينها جبهة “الميليشيات الشيعية في العراق”.

وذكّرت بغداد، الثلاثاء، بأن “قرار السِّلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم”.

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