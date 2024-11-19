الرئيس بارزاني: علاقات الشعبين الكوردستاني والمصري تاريخية

خلال استقباله القنصل العام المصري في أربيل

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفير محمود فاروق عامر، القنصل العام المصري في أربيل.

وخلال اللقاء، قدّم القنصل العام المصري في أربيل تهانيه للرئيس بارزاني على نجاح انتخابات برلمان كوردستان، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة المرتفعة من قبل المواطنين وإجراء الانتخابات في أجواء هادئة وحضارية تعدُ إنجازاً كبيراً ودليلاً على التقدم والمكانة الرفيعة لإقليم كوردستان في العراق والمنطقة. كما أشاد بثقافة التعايش والسلام التي يتمتع بها الشعب الكوردستاني مثمناً الدور التاريخي للرئيس بارزاني في الحفاظ على هذه الثقافة وتعميقها.

من جانبه، لفت الرئيس بارزاني خلال اللقاء إلى العلاقات بين الشعبين الكوردستاني والمصري، واصفاً هذه الروابط بالتاريخية والصديقة والمؤثرة.

كما أشار الرئيس بارزاني إلى مسيرة الشعب الكوردستاني في النضال والتضحية، مؤكداً على تعزيز ثقافة التعايش والسلام باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء مآسي ومعاناة شعوب المنطقة.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم تسليط الضوء على الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، فضلاً عن العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية الاتحادية، حيث جرى التأكيد على أن الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء العراقي مؤخراً إلى إقليم كوردستان كانت خطوة مهمة باتجاه تعزيز التعاون ومعالجة الخلافات.

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