الديمقراطي الكوردستاني يبدأ جولة من المباحثات مع الأحزاب والأطراف السياسية في الإقليم

يبدأ وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جولة من اللقاءات مع الأحزاب والأطراف السياسية في إقليم كوردستان، لبحث آلية تشكيل الحكومة العاشرة.

وقال مصدر في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، الثلاثاء، 19-11-2024، لموقع كوردستان24: إن “الوفد سيبدأ الأسبوع المقبل جولة جديدة من المحادثات”.

وبحسب المصدر نفسه، فإن “الديمقراطي الكوردستاني زار عدة أحزاب سياسية في الأيام الأخيرة، وسيزور في هذه الجولة أحزابا سياسية أخرى بهدف تشكيل حكومة يشارك فيها أكبر عدد من الأحزاب”.

وبشأن اجتماع الديمقراطي الكوردستاني مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، قال المصدر نفسه لكوردستان24 إن “الاتحاد الوطني الكوردستاني مدرج أيضاً على جدول أعمال زيارتنا وبالطبع سنجري محادثات معهم، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان اجتماعنا سيكون الأسبوع المقبل أو في وقت آخر”.

وأضاف أنه “بعد الانتهاء من التعداد السكاني العام، ستعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية نتائج الطعون رسميا، ومن ثم سيكون هناك وضوح أكبر للأحزاب السياسية بشأن خطواتها المقبلة”.

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