السوداني عن رسالة اسرائيل: ذريعة للاعتداء على العراق

وصف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، الرسالة التي أرسلتها إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، بأنها “ذريعة” للاعتداء على العراق.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، وجرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.

وتابع المجلس التطوّرات والأوضاع في المنطقة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن “الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة”.

وشدد على أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتاً إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.

ووجه السوداني بعقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي.

وفي وقت سابق اليوم، علّق سبهان الملا جياد، مستشار الشؤون السياسية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على إقامة إسرائيل شكوى ضد العراق أمام مجلس الامن الدولي.

وقال جياد، لوكالة شفق نيوز، إن “إسرائيل تريد استغلال شعار وحدة الساحات لتنفيذ عدوان على العراق، والشكوى المقدمة من قبلها ضد العراق أمام مجلس الأمن الدولي تهدف إلى إظهار الحجة والمبرر أمام المجتمع الدولي في حال نفذت أي ضربة على العراق”.

وأضاف أن “موقف الحكومة العراقية واضح برفض استخدام الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة لمهاجمة إسرائيل، كذلك ترفض أي عمل عدوان إسرائيلي على تلك الفصائل داخل الأراضي العراقية”.

وكشف مستشار الشؤون السياسية لرئيس الوزراء ان “الحكومة العراقية سوف تنقل هذا الأمر إلى التحالف الدولي، على اعتبار أن الدفاع الجوية العراقية غير متهيئة لحماية الأجواء العراقية، حتى يكلف هذا التحالف بحماية الأجواء تحسباً لأي طارئ، كما أن الجانب الأمريكي سيكون له دور إيجابي بمنع أي عدوان إسرائيلي مرتقب على العراق”.

وحمّل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم أمس الاثنين، الحكومة العراقية مسؤولية “كل ما يحدث على أراضيها”، مشدداً على أن تل أبيب لها الحق في الدفاع عن النفس.

وقال الوزير الإسرائيلي في بيان: “لقد بعثت مساء اليوم برسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالبت فيها باتخاذ إجراءات فورية بشأن نشاط الميليشيات الموالية لإيران في العراق، والتي تستخدم أراضيها لمهاجمة إسرائيل”.

وأكدت أن “الحكومة العراقية مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، لحماية نفسها ومواطنيها”.

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